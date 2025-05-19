Сьогодні, 19 травня, у Кремлі підтвердили, що президент Росії Володимир Путін проведе телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Цю інформацію озвучив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє російське інформаційне агентство.

За словами Пєскова, розмова запланована на 17:00 за московським часом і відбудеться в контексті нещодавніх переговорів, які проходили у Стамбулі наприкінці минулого тижня.

Речник Кремля також підкреслив, що Росія намагається досягти своїх цілей у війні проти України через дипломатичні канали. Він зазначив, що якщо посередництво Вашингтона може сприяти мирному вирішенню конфлікту, Москва буде готова скористатися цим.

17 травня Дональд Трамп оголосив про заплановану телефонну розмову з Володимиром Путіним, після чого він має намір поспілкуватися з президентом України Володимиром Зеленським.

Переговори у Стамбулі: деталі

16 травня у Стамбулі відбулися важливі переговори між представниками України та Росії за участю делегації Туреччини. Українську сторону очолював міністр оборони Рустем Умєров, до складу делегації також увійшли перші заступники міністрів закордонних справ, СБУ, ГУР та інші представники.

Російську делегацію очолював Володимир Мединський, який раніше керував переговорами у 2022 році, а також заступники керівників Міністерства закордонних справ і Міністерства оборони Росії, начальник Головного управління Генштабу.

Після завершення переговорів Умєров повідомив, що сторони обговорювали питання обміну полоненими та можливість припинення вогню. Зокрема, йшлося про обмін у форматі 1000 на 1000. Наразі Україна працює над деталями цього процесу, який може відбутися найближчим часом.

Крім того, у Стамбулі пройшли тристоронні переговори між делегаціями України, США та Туреччини, що підкреслює важливість міжнародної підтримки у вирішенні конфлікту.