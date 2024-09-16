Автор підкреслює, що Монголія та Тува, які Путін відвідав перед поїздкою до Монголії, вважаються місцем походження найсильніших шаманів світу. Він також нагадав, що Путін давно відомий своєю схильністю до містики.

Зигар, посилаючись на джерело, близьке до Кремля, повідомив, що перед початком війни проти України Путін також консультувався з різними містиками, які, за словами співрозмовника, передбачали перемогу Росії.

“Зараз у Москві ширяться чутки, що для використання ядерної зброї Путіну потрібне благословення шаманів. Без їхньої згоди він не міг піти на такий серйозний крок, боячись розгнівити духів. І нібито повернувся з Монголії задоволений”, — додав автор.