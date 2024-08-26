Диктатор Росії Путін має план завдати стільки ударів по України, аби залишити її без світла повністю.

Про це повідомляє видання WELT.

“За даними Київської школи економіки, прямі збитки української енергетики після російського вторгнення в лютому 2022 року становлять близько 14 мільярдів євро. Але це набагато більше, ніж просто гроші. Росія робить ставку на виснаження. Атаки знищують засоби до існування мирного населення в Україні. Якщо так триватиме, мільйони людей зіткнуться з суворою зимою з масовими відключеннями електроенергії”, — йдеться у повідомленні видання.

Також зазначається, що саме це може спровокувати нову хвилю біженців з України до Європи. Тому в інтересах Європи — нарешті припинити цей російський енергетичний терор.

“Володимир Путін хоче обстріляти Україну до тотального блекауту”, — пише WELT.

Зокрема Україні важко протистояти масовій хвилі російських атак, бо західні союзники поставили занадто мало систем протиповітряної оборони, щоб забезпечити будь-який комплексний захист країни.

“У найближчі місяці, попри очікувані постачання із Заходу, Україні й надалі бракуватиме зенітних систем і боєприпасів для захисту від атак Путіна. Тому Україна змушена сама йти в наступ. Тепер партнери повинні дати Києву дозвіл атакувати (тільки) військові об’єкти в Росії за допомогою далекобійної зброї із Заходу. Аеродроми, де дислокуються російські винищувачі. Склади, де зберігаються ракети. Поки що українська армія атакувала лише цілі глибше Росії безпілотниками власного виробництва”, — додало видання.