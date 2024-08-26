Про це повідомляє видання WELT.
“За даними Київської школи економіки, прямі збитки української енергетики після російського вторгнення в лютому 2022 року становлять близько 14 мільярдів євро. Але це набагато більше, ніж просто гроші.
Росія робить ставку на виснаження. Атаки знищують засоби до існування мирного населення в Україні. Якщо так триватиме, мільйони людей зіткнуться з суворою зимою з масовими відключеннями електроенергії”, — йдеться у повідомленні видання.
Також зазначається, що саме це може спровокувати нову хвилю біженців з України до Європи. Тому в інтересах Європи — нарешті припинити цей російський енергетичний терор.
“Володимир Путін хоче обстріляти Україну до тотального блекауту”, — пише WELT.
Зокрема Україні важко протистояти масовій хвилі російських атак, бо західні союзники поставили занадто мало систем протиповітряної оборони, щоб забезпечити будь-який комплексний захист країни.
“У найближчі місяці, попри очікувані постачання із Заходу, Україні й надалі бракуватиме зенітних систем і боєприпасів для захисту від атак Путіна. Тому Україна змушена сама йти в наступ.
Тепер партнери повинні дати Києву дозвіл атакувати (тільки) військові об’єкти в Росії за допомогою далекобійної зброї із Заходу. Аеродроми, де дислокуються російські винищувачі. Склади, де зберігаються ракети. Поки що українська армія атакувала лише цілі глибше Росії безпілотниками власного виробництва”, — додало видання.