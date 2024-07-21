Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Великої Британії дав ексклюзивне інтерв'ю ВВС. Він заявив, що Володимир Путін прагне до повернення Радянського Союзу під своїм керівництвом.

Про це Володимир Зеленський заявив у інтерв’ю BBC.

Президент наголосив, що для України важливі громадяни, проте це не означає, що можна віддати росіянам 30% території.

“Хто вам сказав, що вони не підуть далі? Хто сказав, що спрацює заморожений конфлікт?” – висловився він.

Зеленський також зазначив, що для нього дуже важливе і болюче питання щоденних втрат на фронті з нашого боку.

“На жаль, щодня бачу ці зміни, і вони не на краще. Наші втрати менші, але різниця між убитими та пораненими в нас і в росіян дуже велика. У нас 1 убитий на 6-8 поранених, тоді як у них кожен другий чи третій”, — додав він.

За словами Президента, увесь світ повинен чинити тиск на Росію, щоб переконати її сісти за стіл переговорів і розглянути можливість припинення війни.

“Це не означає, що всі території відвойовуються силою. Я думаю, що сила дипломатії може допомогти”, – пояснив Зеленський, додавши, що слабша Росія на полі бою поставить Україну на сильнішу позицію за столом переговорів.

Зеленський нагадав, що Україна готова погодитись на дипломатичне врегулювання війни.

“Здійснюючи тиск на Росію, я вважаю, що можна погодитися на дипломатичне врегулювання”, – зауважив Президент України.