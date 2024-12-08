Президент України наполягає на "дієвих гарантіях" миру після розмови з Трампом і Макроном.

Про це Володимир Зеленський написав у Telegram.

“Ми всі знаємо Путіна дуже добре – він хворий на війни. Він почав свою кар’єру жорстокою війною проти Чечні та постійно розпалює інші війни. Його можна зупинити тільки силою, силою лідерів світу, які можуть стати лідерами миру. Розраховуємо на Америку та увесь світ для зупинки Путіна. Єдине, чого він боїться, – це Америка та єдність світу”, — йдеться в дописі.

Так Зеленський прокоментував зустріч із президентами Франції та США у Парижі в суботу.

Глава держави повідомив, що на зустрічі обговорили важливі речі на полі бою в Україні та у глобальній ситуації – від фронту до Північної Кореї. Президент наполіг, що Україні потрібен справедливий і сильний мир.

“Тому, коли ми говоримо про дієвий мир з Росією, ми повинні говорити передусім про дієві гарантії миру. Українці більше за всіх хочуть миру. Росія принесла війну на нашу землю. І саме Росія більше за всіх хоче зірвати можливість миру”, – заявив Президент.