Щоб закінчити війну в Україні російському диктатору Володимиру Путіну достатньо лише подзвонити міністру оборони РФ Сергію Шойгу з наказом вивести війська.

Як інформує RMF FM, про це від час виступу у польському Сейму заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Він наголосив, що сценарій закінчення війни, який підтримує Польща, – відновлення міжнародно визнаних кордонів України.

“Відновлення міжнародно визнаних кордонів України відповідно до так званої мирної формули президента Володимира Зеленського”, – підкреслив Сікорський.

Та додав, що російському диктатору Путіну достатньо подзвонити Шойгу і наказати вивести усі війська з України, щоб завершити війну.

“На жаль, Україна не може закінчити війну одним телефонним дзвінком, це велика різниця”, – сказав Сікорський.

Нагадаємо, Сікорський заявив, що Варшава не має жодних територіальних претензій до України, як про це твердить російська пропаганда. Польський міністр наголосив українською мовою, що Львів та інші регіони держави – це Україна.