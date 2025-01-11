Головною метою російського диктатора Володимира Путіна в будь-яких переговорах буде досягнення нових угод про безпеку, які гарантувати, що Україна ніколи не вступить до НАТО.

Про це пише Financial Times із посиланням на високопоставленого кремлівського чиновника і ще однієї людини, яка обговорювала це питання з Путіним.

“Він хоче змінити правила міжнародного порядку, щоб не було ніяких загроз для Росії. Він дуже стурбований тим, як виглядатиме світ після війни. Трамп у будь-якому випадку хоче відкотити НАТО назад. Світ змінюється, може статися що завгодно”, — сказав співрозмовник видання.

FT також зазначає, що європейські лідери і чиновники переконують новообраного президента і його команду, що продовження військової допомоги США необхідне для того, щоб посилити позиції Києва на мирних переговорах і допомогти повернути Москву за стіл переговорів.

Напередодні Пєсков відреагував на заяву обраного президента США Дональда Трампа про організацію зустрічі з Путіним, заявивши, що диктатор готовий до неї «без умов» та наголосивши, що для цього необхідна політична воля США.