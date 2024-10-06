Журналісти видання дізналися, як диктатор розповідав Трампу про корупцію в Україні та відмовляв від військової допомоги Києву.

Про це пише New York Times.

За даними видання, на першій зустрічі з Трампом як президентом США у 2017 році Путін розповідав йому, що Україна — корумпована, «сфабрикована» країна, а Росія, мовляв, має повне право здійснювати свій вплив на неї.

Коли ж Трамп сказав, що його адміністрація розглядає можливість надання Україні зброї та спитав, що про це думає Путін, той відповів, що це було б «помилкою». За його словами, скільки б США не дали, українці нібито попросять більше.

Також NYT пише, що колишній Радник президента США з національної безпеки Герберт Мак-Мастер у своїй книзі розповідав, що Путін також говорив Трампу, що він, мовляв, зобов’язаний захистити російськомовних на сході України від «етнічних чисток».

Журналісти видання вважають, що погляди, які Трамп сформував у 2016-2017 роках, можуть вплинути на майбутнє НАТО та відносини США з Росією за умови, що його переоберуть на наступних президентських виборах.