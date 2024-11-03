Наразі ніщо не свідчить про те, що Росія готова сісти за стіл переговорів, незалежно від того, хто опиниться в Білому домі.

Про це пише CNN.

Експерт із зовнішньої політики Росії та науковий співробітник Ради з міжнародних відносин Томас Грем в інтерв’ю виданню заявив, що після президентських виборів у США американська політика перебуватиме на роздоріжжі. За його словами, Путін спробує скористатися “тріщинами в єдності Заходу”.

“За відсутності єдності Заходу, за відсутності чіткої демонстрації того, що у Заходу та України є спільне бачення того, чого вони намагаються досягти… У Путіна немає причин переглядати те, що він робить в Україні наразі”, — зазначив Грем.

Експерт зауважив, що ці “тріщини” можуть проявитися як скорочення витрат США на допомогу Україні та зниження ролі в НАТО у російсько-українській війні. Також фінансовий тиск на європейських союзників може відіграти свою роль, а ще розбіжності в НАТО з проросійськими лідерами в таких державах-членах, як Угорщина та Словаччина.

“З будь-яким потенційним президентом Путін намагатиметься використати те, що він вважає політичною дисфункцією в Сполучених Штатах, а також “тріщини в єдності Заходу”, – сказав Грем.

Деякі експерти вважають, що масштаби війни також занадто великі для простих переговорів між Москвою та Києвом. Вони стверджують, що це набагато ширший конфлікт між Росією та Заходом.

“Для Путіна Україна — це лише засіб досягнення мети, а мета — подальше обмеження впливу США в міжнародних справах”, — сказав Джон Лоф, науковий співробітник програми Росії та Євразії лондонського аналітичного центру Chatham House.