Путін назвав Талібан “союзником” РФ у боротьбі з тероризмом

Президент Росії заявив, що заборонений в РФ рух "Талібан" є союзником Москви у боротьбі з тероризмом, оскільки контролює ситуацію в Афганістані.

Про це Путін заявив під час саміту країн ШОС, передає “Інтерфакс”.

За його словами, Талібан контролює владу в Афганістані й зацікавлений у стабільності в цій країні.

“Таліби, рух “Талібан” узяв на себе певні зобов’язання. І в цілому, як і раніше, є питання, які вимагають постійної уваги й усередині країни, і міжнародної спільноти. Але в цілому ми повинні виходити з того, що рух “Талібан” контролює владу в країні. І в цьому сенсі таліби, безумовно, для нас є союзниками боротьби з тероризмом”, — сказав Путін.

Він висловив упевненість, що “Талібан” зацікавлений у тому, щоб в Афганістані “все було стабільним, спокійним і підпорядкованим певним правилам”.

“І ми неодноразово отримували такі сигнали з боку руху “Талібан” про те, що вони готові працювати з нами й на антитерористичному треку”,— заявив господар Кремля.