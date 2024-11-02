Про це написав міністр оборони США Ллойд Остін у колонці для Foreign Affairs.

За словами глави Пентагону, Україна є важливою для безпеки США з низки причин, адже війна є прямою загрозою європейській безпеці, явним викликом американським союзникам по НАТО, нападом на їхні спільні цінності та «лобовою атакою» на заснований на правилах міжнародний порядок, який гарантує безпеку всіх країн.

“Проте після майже 1000 днів війни Путін не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей. Президент України Володимир Зеленський не втік. Київ не впав. І Україна не здалася”, – зауважив Остін.

Натомість, зазначає він, Росія заплатила «приголомшливу ціну за імперську дурість Путіна»: сотні тисяч росіян загинули з лютого 2022 року, понад $200 млрд доларів на війну було витрачено даремно. За даними аналітичного Центру стратегічних і міжнародних досліджень, за перший рік повномасштабної війни Росія зазнала більших втрат, ніж в усіх конфліктах після Другої світової війни.

“Україна страшенно постраждала від рук Путіна. Але, як я знову побачив минулого тижня в Києві, Україна стоїть непохитно – і навіть зміцнилася. Боротьба України почалася з того, що солдати розставляли танкові пастки на вулицях Києва, а звичайні громадяни готували коктейлі Молотова, щоб захистити свої домівки. Вона (боротьба – ред.) триває й сьогодні з випробуваними в боях українськими військовими та силами безпеки — і українською оборонно-промисловою базою, що стрімко розвивається. Українські заводи зараз випускають одні з найкращих безпілотників у світі, а досвідчені українські сили протиповітряної оборони захищають свої війська та сім’ї”, — пише Остін.

Також Остін наголошує, що важливо відкрито визнавати загрози від агресії Росії, підтримуваної іншими автократіями, такими як Північна Корея та Іран.

“Путін думав, що Україна здасться. Він помилявся. Путін думав, що наші демократії здадуться. Він помилявся. Путін думав, що вільний світ відступить. Він помилявся. І Путін думає, що він переможе. Він помиляється”, — написав Остін.