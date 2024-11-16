Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю “Українському радіо” (“Суспільне”).

“Я думаю, що Путін не хоче миру зовсім, але це не значить, що він не хоче сідати з кимось з лідерів за стіл переговорів . Тому що для нього це руйнація політичної ізоляції. Для нього це вигідно – сідати, розмовляти і не домовлятись. Він невиїзний, а щоб розмовляти – це виїзд кудись, а значить треба йому це розблокувати. Це руйнація ізоляції… це кроки по деізоляційному процесу щодо Путіна як політика…Йому вигідно домовлятись на капітуляційних умовах з нашого боку, але йому цього ніхто не дасть”, — сказав він.