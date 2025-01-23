Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Володимир Путін не має права вето або голосу щодо того, хто буде вступати до Альянсу.

Про це Рютте заявив під час “Українського сніданку” в Давосі.

“Ми маємо чітко розуміти, що Володимир Путін не має права вето і голосу щодо того, хто буде вступати до НАТО в майбутньому. Тільки якщо він сам захоче вступити до НАТО, але я не думаю, що він цього хоче”, – наголосив Рютте.

Він підкреслив, що повноправне членство України в НАТО є найкращою гарантією сталого миру.

“Ми маємо бути впевнені, що мир, який ми колективно підтримували, буде стійким і ніколи більше не буде піддаватися сумніву”, – додав генеральний секретар НАТО.

Рютте також зазначив важливість неповторення ситуації, яка склалася з Мінськими угодами, і закликав Захід забезпечити Україні найкращу позицію для можливих переговорів з Росією.