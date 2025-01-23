Про це Рютте заявив під час “Українського сніданку” в Давосі.
“Ми маємо чітко розуміти, що Володимир Путін не має права вето і голосу щодо того, хто буде вступати до НАТО в майбутньому. Тільки якщо він сам захоче вступити до НАТО, але я не думаю, що він цього хоче”, – наголосив Рютте.
Він підкреслив, що повноправне членство України в НАТО є найкращою гарантією сталого миру.
“Ми маємо бути впевнені, що мир, який ми колективно підтримували, буде стійким і ніколи більше не буде піддаватися сумніву”, – додав генеральний секретар НАТО.
Рютте також зазначив важливість неповторення ситуації, яка склалася з Мінськими угодами, і закликав Захід забезпечити Україні найкращу позицію для можливих переговорів з Росією.
- Україна буде в НАТО, якщо цього захоче Трамп, — Зеленський
- Трамп доручив спецпредставнику Келлогу завершити війну в Україні за 100 днів, — WSJ
- Трамп пригрозив РФ новими санкціями, якщо Путін не піде на переговори