Російський диктатор Володимир Путін не вторгся б в Україну, якби президентом США на момент початку повномасштабної війни був Дональд Трамп.

Таке припущення зробив колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон в інтерв’ю The Telegraph.

Борис Джонсон переконаний, що непередбачуваності Трампа було б достатньо, щоб переконати Путіна не ризикувати і не починати війну із суверенною державою.

За словами Джонсона, з точки зору Кремля існував ризик того, що Трамп міг би сприйняти напад на європейську країну як образу Америки і світового порядку. І його реакція могла б бути жорсткою.

За словами Джонсона, абсолютна непередбачуваність є однією з переваг Трампа.

«Це одна з причин, чому я дивлюся на те, як він насправді поводився в міжнародних справах, і зіставляю це з тим, що про нього говорять люди», — пояснив Джонсон свою точку зору.

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії також нагадав, що після отруєння Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в місті Солсбері Трамп вислав 60 російських шпигунів. Крім того, він був набагато жорсткішим щодо Сирії, ніж адміністрації демократів і продемонстрував жорсткість щодо Корпусу вартових ісламської революції.

Крім того, Джонсон вказав на те, що ракети Javelin Україні дав Трамп.

Відповідаючи на запитання щодо побоювань України через можливе президентство Дональда Трампа, Джонсон наголосив: «Дуже, дуже важливо, щоб ми розуміли, що боротьба України є абсолютно екзистенційною для свободи і демократії в Європі, і якщо Україна впаде, це буде абсолютна катастрофа. І він це розуміє».

Джонсон переконаний, що Трамп не захоче увійти в історію як людина, яка почала свій другий президентський термін не з того, що зробила Америку великою, а з того, що знову зробила великим Радянський Союз.