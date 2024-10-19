Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За його даними, російський диктатор має намір використати майбутній саміт БРІКС для легітимізації кремлівських інформаційних операцій, які зображують Київ як такий, що не бажає вести переговори.

“Путін зустрівся з керівниками провідних ЗМІ країн-членів БРІКС у Москві 18 жовтня і заявив, що Росія готова до переговорів з Україною, але пізніше заперечив, сказавши, що Росія “готова продовжувати цю боротьбу” і що “перемога буде за нами”, — пишуть аналітики.

Також вони зазначають, що заяви Путіна суперечать його попереднім заявам, а також — інших високопосадовців Кремля, які говорили про готовність Росії до переговорів, водночас даючи зрозуміти, що Кремль не бажає приймати умови, які не означають капітуляції та знищення України.

“Кремль не зацікавлений у добросовісних мирних переговорах з Україною, і що Кремль використовує концепцію “мирних планів” або “переговорів” лише для того, щоб спонукати Захід чинити тиск на Україну і змусити її до превентивних поступок щодо суверенітету і територіальної цілісності України”, – йдеться у повідомленні Інституту вивчення війни.