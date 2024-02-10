Американський пропагандист Такер Карлсон після двогодиного інтерв’ю з диктатором Володимиром Путіним визнав, що очільник Кремля “не вміє пояснювати”.

Як заявив Карлсон у відео, опублікованому після розмови з диктатором, Путін “не той, хто дає багато інтерв’ю”.

“Він не вміє пояснювати. Але він явно проводить багато часу у світі, де йому не потрібно пояснювати”, – сказав Карлсон.

Крім того, пропагандист заявив, що Путін не виклав своєї позиції послідовно.

“Я не зовсім впевнений, що я думаю про інтерв’ю. Мені знадобиться рік, щоб вирішити, що це було”, – заявив пропагандист.

▪️Послання про мир було направлено на американських правих та республіканців у Конгресі з метою підірвати фінансування України;

▪️Наступного дня після інтерв’ю воно загубилося в плутанині – лекція з історії від династії Рюриковичів до Золотої Орди – домінувала в коментарях в Інтернеті;

▪️У результаті багато глядачів були вражені довжиною монологу путіна про історію рф;

▪️Експерти та союзники путіна дивувалися, чому він приділив мало уваги протистоянню ЛГБТ та іншим ліберальним цінностям, що ближче послідовникам Трампа;

▪️Виникло відчуття, що президент рф упустив свій шанс переконати укласти угоду, яка б закріпила контроль рф над окупованими територіями.