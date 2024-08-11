Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Російське опозиційне видання “Верстка” повідомило, що джерело, близьке до комітету з оборони Ради Федерації РФ, заявило, що адміністрація президента Росії рекомендувала російським депутатам і сенаторам не коментувати події в Курській області “до особливого розпорядження” або обговорювати їх якомога коротше і посилатися лише на офіційні заяви.

Аналітики зауважують, що російські військові блогери пропонували Кремлю офіційно оголосити війну Україні та розкритикували Кремль за те, що він не оголосив воєнний стан, а натомість ввів антитерористичну операцію. 

“Оголошення воєнного стану, зокрема, дозволило б російській владі вжити більш радикальних заходів, таких як заборона мітингів і демонстрацій, введення комендантської години та організація виробництва оборонної продукції для військових”, – пояснили фахівці Інституту. 

В ISW зауважують, що російський президент Володимир Путін наразі утримується від офіційного оголошення стану війни. Також він неодноразово демонстрував своє небажання повністю перевести російське суспільство на військові рейки й відмовився від оголошення загальної мобілізації, щоб ймовірно свідчить про те, що Путін намагається запобігти внутрішньому невдоволенню, яке могло б поставити під загрозу стабільність його режиму.

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