Російський диктатор Володимир Путін потрапив до списку найбільших невдах 2024 року за версією Politico. Окрім нього, до списку увійшли прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, сирійський лідер Башар Асад, а також європейські лідери Олаф Шольц та Еммануель Макрон.

Про це йдеться у матеріалі Politico.

Зазначається, що Путін зіштовхнувся із серйозними викликами, зокрема через “перегрів” економіки РФ, високу інфляцію та постійну нестачу робочої сили.

Politico нагадує про невиконану обіцянку Путіна підкорити Україну за три дні, а також зазначає, що Україна не тільки стримувала напади Росії, але й захопила частину російської території на Курщині.

2024 рік став невдалим для Росії, зокрема через падіння режиму Башара Асада в Сирії, що позбавило Путіна важливої опори на Близькому Сході та доступу до Африки після краху режиму Асада.

Також наприкінці року Путін змушений був вибачатися за збитий азербайджанський пасажирський літак.

Віктор Орбан

Також варто згадати про прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, якого називають найкращим союзником Путіна в Європі. Його 14-річне перебування при владі супроводжується поглибленням економічних труднощів і зростанням популярності опозиційного лідера Петера Мадьяра, який готується кинути виклик Орбану на виборах 2026 року.

Башар Асад

Ще одним невдахою року названий президент Сирії Башар Асад, який після втечі з Сирії був змушений шукати притулок у Росії, як колись Віктор Янукович у 2014 році. Окрім того, його дружина планує подати на розлучення та покинути Москву.

Олаф Шольц

Шольцу теж не пощастило: він був змушений оголосити дострокові вибори після розпаду правлячої коаліції, яка, як пише Politico, від самого початку функціонувала не надто ефективно.

Еммануель Макрон

Французький президент Еммануель Макрон також потрапив до списку через поразку власної партії на виборах до Європейського парламенту та зростання ультраправих і лівих сил у Франції.