Про це пише Bloomberg з посиланням на документ розвідки США.

У документі названі декілька резонансних вбивств, починаючи з 2006 року. Розвідка вважає, що їх здійснили російські спецслужби, а наказ про них віддав особисто Путіним.

Перший згаданий у звіті випадок – вбивство 2004 року в Катарі колишнього очільника самопроголошеної Чеченської республіки Ічкерія Зелімхана Яндарбієва.

Наступним згадується загибель у 2006 році у Лондоні колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка. Його отруїли радіоактивним полонієм і він помер від променевої хвороби.

Також йдеться про смерть російського бізнесмена Олександра Перепеличного у 2012 році у Великій Британії. У документі американської розвідки стверджується, що його отруїли, хоча британська поліція, яка розслідувала смерть Перепеличного, не знайшла достатніх доказів.

“Ключовим прикладом є колишній президент України Віктор Ющенко, який отримав майже смертельне отруєння у 2004 році. Його прихильники дійшли висновку, що російська розвідка додала в його їжу хімічну речовину діоксин, коли він був кандидатом у президенти та виступав за інтеграцію України із Заходом”, — зазначено у документі.

Нагадаємо, досудове розслідування у справі про отруєння Ющенка під час передвиборчої кампанії досі триває.