Президент Росії Володимир Путін підписав указ про нову “Стратегію протидії екстремізму у РФ”. У Кремлі сподіваються, що одним з очікуваних результатів реалізації нової стратегії стане скорочення кількості “екстремістських загроз у РФ”.

Документ опублікований на офіційному порталі РФ.

В оновленій стратегії вперше запроваджено поняття “русофобія”. Вона означає “неприязне, упереджене, вороже ставлення до громадян Росії, до російської мови та культури”. Також терміном “русофобія” мають на увазі дискримінаційні дії з боку влади недружніх держав Росії.

Стратегія стверджує, що екстремізм використовується деякими державами для гібридних воєн та втручання у внутрішні справи інших країн. Серед джерел екстремізму згадується Україна, де, на думку російської влади, підтримуються “радикальні неонацистські формування”, які загрожують Росії.

У документ зазначається, що так звана “українська криза” є інструментом для розпалювання русофобських настроїв та гібридної війни проти Росії. Ліквідацію загроз із території України названо в документі головним завданням.

До факторів дестабілізації увійшли неузгоджені протестні акції, які “навмисно” переходять у масові заворушення, а також протиправна діяльність мігрантів та деструктивна робота міжнародних неурядових організацій.

Стратегія протидії екстремізму передбачає облік осіб, які виїжджають за кордон для участі в екстремістській діяльності, а також з метою “проходження навчання у навчальних центрах недружніх держав, у діяльності яких є ознаки екстремізму”.