Президент Росії Володимир Путін підписав указ про початок осіннього призову на військову службу.

Указ про призов було опубліковано на офіційному порталі правових актів.

Згідно з документом, з 1 жовтня до 31 грудня в Росії планують призвати 133 тисячі чоловіків віком від 18 до 30 років, які не перебувають у запасі та підлягають військовому призову.

Цим же указом проводиться звільнення з військової служби солдатів, матросів, сержантів і старшин, термін військової служби яких за призовом минув.

Згідно із заявою Генштабу Збройних сил держави-агресорки, громадяни, призвані в армію цієї осені, перебуватимуть на військовій службі один рік.

Видання “Важные истории” акцентує увагу, що порівняно з попередньою осінньою кампанією кількість призовників зросте на три тисячі осіб.

“У результаті осіннього призову 2023 року на строкову службу було відправлено 130 тисяч осіб — у середньому на 8% більше, ніж у 2020−2022 роках”, — нагадали журналісти.

У виданні також зазначили, що під час весняного призову в російську армію призвали рекордну кількість новобранців — 150 тисяч.

У червні 2024 року Держдума збільшила верхню межу призовного віку строкової служби з 27 до 30 років.