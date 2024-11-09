Президент Росії Володимир Путін підписав закон, який ратифікує договір про стратегічне партнерство з Північною Кореєю.

Про це пише ТАСС.

“Путін підписав закон про ратифікацію договору про всеосяжне стратегічне партнерство з КНДР”, – йдеться в повідомленні.

Цей договір передбачає співпрацю між Москвою та Пхеньяном у таких галузях, як боротьба з тероризмом, туризм, охорона здоров’я, освіта, сільське господарство, а також проведення спільних військових навчань.

Важливою складовою договору є зобов’язання обох сторін негайно надавати військову та іншу підтримку, якщо одна з країн зазнає нападу або опиниться у стані війни.