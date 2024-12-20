У Міністерстві закордонних справ України засудили ракетну атаку Росії на Київ, яка сталася вранці 20 грудня, наголосивши, що цей злочин ще раз підтвердив влучність характеристики, яку напередодні надав російському лідеру президент Володимир Зеленський.

Про це заявив спікер МЗС України Георгій Тихий під час брифінгу.

“Підступний удар по Києву п’ятьма балістичними ракетами. Можна сказати, що Путін підтвердив надане йому вчора президентом України почесне звання”, – заявив Тихий.

Водночас він нагадав, що вночі обстрілів зазнали й інші українські міста, серед яких Херсон і Кривий Ріг. Особливе занепокоєння викликали наслідки атаки на дипломатичний квартал у Києві, де пошкоджено будівлю з посольствами кількох країн.

“Це абсолютно варварський удар Росії по дипломатичних установах. Скрізь у світі це перетин усіх можливих червоних ліній і міжнародних правил. Росія підтверджує свій статус абсолютного варвара”, – додав представник МЗС.

Нагадаємо, напередодні російський президент Володимир Путін у черговій провокаційній заяві запропонував країнам Заходу “високотехнологічну дуель”. Йшлося про розміщення західних систем ППО в Києві з подальшим завданням удару ракетою середньої дальності “Орєшнік”. Цей “експеримент” диктатор назвав “цікавим”. У відповідь на це Володимир Зеленський прямо й відверто охарактеризував Путіна словами, які здобули широку підтримку українців у соціальних мережах.