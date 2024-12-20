Про це заявив спікер МЗС України Георгій Тихий під час брифінгу.
“Підступний удар по Києву п’ятьма балістичними ракетами. Можна сказати, що Путін підтвердив надане йому вчора президентом України почесне звання”, – заявив Тихий.
Водночас він нагадав, що вночі обстрілів зазнали й інші українські міста, серед яких Херсон і Кривий Ріг. Особливе занепокоєння викликали наслідки атаки на дипломатичний квартал у Києві, де пошкоджено будівлю з посольствами кількох країн.
“Це абсолютно варварський удар Росії по дипломатичних установах. Скрізь у світі це перетин усіх можливих червоних ліній і міжнародних правил. Росія підтверджує свій статус абсолютного варвара”, – додав представник МЗС.
Нагадаємо, напередодні російський президент Володимир Путін у черговій провокаційній заяві запропонував країнам Заходу “високотехнологічну дуель”. Йшлося про розміщення західних систем ППО в Києві з подальшим завданням удару ракетою середньої дальності “Орєшнік”. Цей “експеримент” диктатор назвав “цікавим”. У відповідь на це Володимир Зеленський прямо й відверто охарактеризував Путіна словами, які здобули широку підтримку українців у соціальних мережах.
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