Володимир Зеленський заявив, що російський правитель Володимир Путін поставив завдання витіснити українські сили з Курської області до 20 січня, коли має відбутися інавгурація новообраного президента США Дональда Трампа.

Про це Президент сказав під час 3-ї Міжнародної конференції Grain from Ukraine, передає “Інтерфакс-Україна”

“Для Путіна найголовніше – витіснити нас із Курської області. Всі ці історії, всі ці показники, удари новими ракетами, все це не просто так. Він поставив це завдання. Я впевнений, що він хоче нас витіснити до 20 січня. Для нього дуже важливо продемонструвати, що він контролює ситуацію. Він не контролює ситуацію”, — заявив Зеленський.

За словами президента, “Курська операція – не іграшка”, і вона змогла показати, що Путін не здатний повністю захищати РФ. Водночас Зеленський повідомив, що найскладніша ситуація на фронті – на Донеччині, на сході України.

“Він (Путін – ред.) хоче показати, що він виконав, як він сказав, завдання – окупує весь Донбас, і йому потрібно витіснити нас із Курського напрямку. Ось ці два завдання в нього є”, – зазначив Зеленський.

Він додав, що в Росії ніколи не було таких величезних втрат, як на Курському напрямку.