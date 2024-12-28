Президент Росії Володимир Путін вибачився перед своїм азербайджанським колегою після інциденту в російському повітряному просторі, який призвів до катастрофи пасажирського літака “Азербайджанських авіаліній”, внаслідок якої загинули десятки людей.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що президенти РФ та Азербайджану – Володимир Путін і Ільхам Алієв — обговорили деталі рейсу з Баку до Грозного під час телефонної розмови в суботу, 28 грудня.

Згідно з повідомленням Кремля, Путін “просив вибачення за те, що трагічний інцидент стався в російському повітряному просторі”, однак жодним словом не виказав, що Росія до того причетна.

Разом з тим, в азербайджанському звіті Путін нібито перепросив за “фізичне та технічне втручання” в літак.

Поки що жодна сторона не уточнила, що саме стало причиною аварії, оскільки розслідування триває.

Нагадаємо, літак Embraer SA 190 розбився в середу, 25 грудня, приблизно за три кілометри (1,9 милі) від Актау, Казахстан, після польоту над Каспійським морем.

Російський лідер також повідомив Алієву, що коли літак намагався приземлитися, Грозний, Моздок і Владикавказ були обстріляні українськими бойовими безпілотниками й російська ППО в той час відбивала ці повітряні атаки.