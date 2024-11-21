Про це повідомив очільник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко.
“Путін намагався підвищити ставки міжконтинентальною ракетою, у тому числі перед Заходом, а різні воєнкори РФ почали кричати про “капітуляцію України”. Жодної капітуляції не буде. Підвищити ставки також не вдалось — стратегія “мир через силу” продовжує працювати”, — написав Коваленко.
Він зазначив, що Росія все більше виглядає неадекватнішою, ніж КНДР, і наближає той момент, коли їхня токсичність для інших переважатиме над вигодою використання РФ в якості сировинного придатка.
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