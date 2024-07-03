Про це повідомляє пресслужба уряду Казахстану.
Голова РФ візьме участь у саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) в Астані, де серед іншого заплановані його зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном, президентом Туреччини Реджепом Ердоганом та виконуючим обовʼязки президента Ірану Мохаммадом Мохбером.
На саміті будуть також присутні лідери Азербайджану, Пакистану, Монголії, Катару та ОАЕ. До Астани також може прибути генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Основна програма саміту ШОС відбудеться у четвер, 4 липня.
Нагадаємо, раніше глава турецького МЗС Хакан Фідан повідомляв, що президент Реджеп Таїп Ердоган зустрінеться з главою Кремля Володимиром Путіним в Казахстані.
- Ердоган може зустрітися з Путіним у Казахстані, — МЗС Туреччини
- КНДР просить РФ допомогти з ядерною і далекобійною зброєю, — заступник держсекретаря США
- Китай розробляє копію “Шахеда” для постачання в Росію, — Bloomberg