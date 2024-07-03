Володимир Путін прилетів до Казахстану з робочою поїздкою попри ордер Міжнародного кримінального суду, який зобовʼязує країну заарештувати його.

Про це повідомляє пресслужба уряду Казахстану.

Голова РФ візьме участь у саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) в Астані, де серед іншого заплановані його зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном, президентом Туреччини Реджепом Ердоганом та виконуючим обовʼязки президента Ірану Мохаммадом Мохбером.

На саміті будуть також присутні лідери Азербайджану, Пакистану, Монголії, Катару та ОАЕ. До Астани також може прибути генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Основна програма саміту ШОС відбудеться у четвер, 4 липня.

Нагадаємо, раніше глава турецького МЗС Хакан Фідан повідомляв, що президент Реджеп Таїп Ердоган зустрінеться з главою Кремля Володимиром Путіним в Казахстані.