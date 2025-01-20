Російський президент Володимир Путін привітав Дональда Трампа зі вступом на посаду президента США та висловив готовність до діалогу щодо війни РФ проти України.

Путін на нараді Ради безпеки РФ, передає “РИА Новости” в соцмережах.

“Москва вітає Трампа зі вступом на посаду… Москва відкрита для діалогу з новою адміністрацією США щодо українського конфлікту, заявив Путін на нараді Радбезу”, – зазначив він.

Як повідомляє видання, Путін наголосив, що метою має бути “не коротке перемир’я, а довгостроковий мир на основі поваги законних інтересів усіх народів, які проживають у цьому регіоні”.

“Росія виходить із того, що діалог зі США будуватиметься на рівноправній і взаємоповажній основі, заявив Путін”, – підкреслив президент РФ.