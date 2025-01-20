Путін на нараді Ради безпеки РФ, передає “РИА Новости” в соцмережах.
“Москва вітає Трампа зі вступом на посаду… Москва відкрита для діалогу з новою адміністрацією США щодо українського конфлікту, заявив Путін на нараді Радбезу”, – зазначив він.
Як повідомляє видання, Путін наголосив, що метою має бути “не коротке перемир’я, а довгостроковий мир на основі поваги законних інтересів усіх народів, які проживають у цьому регіоні”.
“Росія виходить із того, що діалог зі США будуватиметься на рівноправній і взаємоповажній основі, заявив Путін”, – підкреслив президент РФ.
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