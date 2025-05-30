Путін готовий до переговорів з Зеленським і Трампом - умови Кремля

Про це заявив речник лідера РФ Дмитро Пєсков, передає російське інформагентство ТАСС.

У Кремлі підтвердили, що Володимир Путін готовий до переговорів з президентами України та США, Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом. Однак, за словами речника президента РФ Дмитра Пєскова, для цього спочатку необхідно досягти певних результатів під час зустрічей делегацій Росії та України. Цю інформацію оприлюднило російське інформагентство ТАСС.

Пєсков зазначив, що Путін неодноразово висловлював підтримку “контактам на вищому рівні”, але вони повинні бути належно підготовлені.

І спочатку має бути досягнуто результату на прямих переговорах делегацій двох країн (України та РФ – ред.). Якщо такого результату буде досягнуто, і коли його буде досягнуто, то тоді, звичайно, може йти мова і про контакти на вищому рівні

Крім того, він додав, що проект російського “меморандуму” про припинення вогню, який буде обговорюватися на зустрічі делегацій у Стамбулі 2 червня, не буде оприлюднений.

28 травня Дональд Трамп висловив готовність зустрітися з Зеленським і Путіним в рамках можливих переговорів про припинення вогню в Україні. Український президент також підтвердив свою готовність до зустрічі на рівні лідерів трьох країн.

Того ж дня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров повідомив, що другий раунд прямих російсько-українських переговорів запланований на 2 червня в Стамбулі, де російська сторона готова представити українській делегації свій “меморандум”.

Міністр оборони України Рустем Умєров зазначив, що передав документ, що відображає українську позицію щодо перемир’я, очільнику російської переговорної делегації Володимиру Мединському. Він підкреслив, що у Москви є чотири дні, щоб надати Києву свій “меморандум”.

Що відомо про так званий “меморандум” РФ

19 травня Дональд Трамп та Володимир Путін провели телефонну розмову, після якої російський лідер заявив про готовність Москви працювати з Києвом над можливим “меморандумом” про мирний договір, але без конкретизації деталей.

Глава російського МЗС Сергій Лавров повідомив, що Москва готова передати Києву проект документа про “довгострокове врегулювання кризи” після завершення обміну полоненими у форматі “1000 на 1000”, який проходив з 23 по 25 травня.

Президент Володимир Зеленський назвав підготовку Росією “меморандуму” у відповідь на вимогу безумовного припинення вогню знущанням з усього світу.

Раніше Дмитро Пєсков зазначав, що терміни підготовки “меморандуму” про мир і припинення вогню “немає і бути не може”, підкреслюючи, що Росію та Україну чекають “складні контакти” для напрацювання “єдиного тексту”.