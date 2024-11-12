Володимир Путін мобілізував близько 50 тисяч військових, включно з російськими та північнокорейськими силами, для відновлення контролю над територією Курщини.

ро це повідомляє The Telegraph.

Верховний воєначальник України підтвердив, що “десятки тисяч ворожих солдатів” були направлені для вигнання українських сил із цього регіону, що викликає побоювання Заходу щодо значної ескалації війни.

Союзники НАТО вважають, що Путін сподівається відновити контроль над територією, втрачену Росією в Україні, до інавгурації Трампа 20 січня.

Британська оборонна розвідка прогнозує, що Росія активізує атаки безпілотників на українські позиції найближчими днями, використовуючи нові пускові пункти поблизу кордону.

Також повідомляється, що близько 12 тисяч північнокорейських призовників можуть взяти участь у бойових діях у Курській області, згідно з договором про взаємну військову допомогу між Росією та Північною Кореєю. Українські аналітики припускають, що цей наступ може послужити для Росії стартом нових атак у північно-східному напрямку, зокрема на території Сумської області.