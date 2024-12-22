Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що Кремль розширює програму популяризації служби в армії серед молоді, в тому числі й на окупованій території України, з метою довгострокових військових дій в Україні та можливих майбутніх збройних конфліктів із західними країнами.

Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни.

Як зазначили фахівці, кремлівський диктатор Володимир Путін затвердив перелік із чотирьох доручень уряду РФ від 20 грудня, які містять накази про створення та розвиток мережі “військово-спортивних таборів” для пропаганди призову молоді на військову службу.

Також програма передбачає розширення програми Кремля “Дорогами перемоги” і створення онлайн-платформи для організації програм військово-патріотичного виховання російської молоді

Крім того — переведення одного дитячого “оздоровчого табору” на цілорічний режим.

Аналітики зауважили, що раніше Кремль використовував військово-спортивні табори “Авангард” для мілітаризації та привчання української молоді до російських культурних та історичних наративів. Наразі, ймовірно, країна-агресорка розширює свою мережу подібних таборів по всій Росії в рамках своїх довгострокових зусиль з формування Збройних сил.

“Кремль, ймовірно, має намір використовувати ці військово-політичні організації для заохочення та підвищення престижу військової служби серед російської молоді та суспільства, оскільки Кремль продовжує планувати свої довгострокові військові дії в Україні та можливі майбутні збройні конфлікти із західними країнами”, — вважають експерти ISW.

До того ж фахівці наголосили, що російський диктатор оголосив про те, що Кремль розглядатиме 2025 рік як “Рік захисника Вітчизни”. Такі заяви вказують на те, що Путін має намір орієнтувати політичні та ідеологічні пріоритети РФ на російських ветеранів та подальшу мілітаризацію суспільства.