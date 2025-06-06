Плани Росії на 2026 рік: окупація сходу України та півдня

Повідомляє Politico, яке пише підчастью національного бюлетеня безпеки

У 2026 році Володимир Путін має намір окупувати всю територію України на схід від Дніпра, а також захопити Одесу та Миколаїв, що призведе до відрізання України від Чорного моря. Про це повідомив Павло Паліса, заступник керівника Офісу президента, під час свого візиту до Вашингтона 4 червня.

Згідно з даними української військової розвідки, до кінця 2025 року Росія планує розширити зону окупації на сході України. Зокрема, восени очікується захоплення Донецької та Луганської областей, а також створення “буферної зони” вздовж північного кордону з Росією.

Плани Путіна на 2026 рік є ще більш амбітними: він прагне захопити всю територію на схід від Дніпра, а також південні регіони, такі як Одеса і Миколаїв, що відрізало б Україну від Чорного моря – важливого каналу для експорту зерна.

Аналіз намірів Росії

Військові аналітики, згідно з інформацією Politico, прогнозують, що Росія активізує свої наступальні дії влітку, але підтримувати такий темп до 2026 року їй буде важко. Експерти також зазначають, що наразі немає жодних ознак того, що Москва планує зупинити війну найближчим часом.

Західні чиновники неодноразово підкреслювали, що Путін не відмовляється від своїх основних цілей: “назавжди прив’язати Україну до РФ та укласти грандіозну угоду із Заходом, яка переглянула б архітектуру безпеки в Європі після Холодної війни”.

4 червня Президент України Володимир Зеленський вперше прокоментував текст так званого меморандуму, який російська делегація передала українській під час зустрічі в Стамбулі 2 червня, назвавши його “ультиматумом”.

У документі викладені умови, за яких Росія нібито погодиться на припинення війни. Серед них – виведення українських військ з територій Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, міжнародне визнання окупації Криму та частини південних і східних областей України, “нейтральний статус” для України та взаємна відмова від претензій щодо завданих збитків від бойових дій.

Зеленський зазначив, що Україна направила свій документ до Москви двома мовами – українською та англійською. Проте з Кремля надійшов “меморандум” лише російською мовою. Президент також підкреслив, що наразі Київ не отримав від Росії “відповідь” на документ про припинення вогню, який був переданий Москві до переговорів.