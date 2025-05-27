Путін посилює контроль над олігархами в Росії через репресії та націоналізацію

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України

Після початку повномасштабної війни в Україні, Володимир Путін, лідер Російської Федерації, поступово зменшує вплив старих олігархів, надаючи пріоритет учасникам “Спеціальної військової операції”. Про це свідчать дані, отримані від Служби зовнішньої розвідки України.

У розвідці зазначили, що репресії, арешти та націоналізація стали інструментами політичної гри, в якій олігархи втрачають не лише свій вплив, але й власність.

Одним із яскравих прикладів цього процесу є конфлікт між мільярдером Олексієм Мордашовим, власником компанії “Северсталь”, та губернатором Вологодської області Георгієм Філімоновим. Після заборони на використання мігрантів у будівництві, губернатор звинуватив Мордашова у непатріотичності та зменшенні інвестицій, що призвело до ініціації чистки в місцевій владі, внаслідок якої кілька високопосадовців, пов’язаних із “Северсталью”, були усунуті з посад.

Крім того, у 2025 році затримали засновника агрохолдингу “Русагро” Вадима Мошковича та гендиректора “Благо інвест” Дмитра Фосмана. Також розпочато судовий процес щодо націоналізації аеропорту “Домодєдово”, який належить Дмитру Каменщику.

Кремль не лише посилює тиск на бізнес, а й активно контролює перерозподіл впливу. Бізнесмени змушені демонструвати абсолютну політичну лояльність, інакше вони ризикують втратити своє майно або свободу. Репресії стали звичним інструментом контролю економіки, а конфлікти між силовими структурами та олігархами перетворюються на ще один фронт у внутрішній політиці Росії.