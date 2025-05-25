Українські дрони атакували гелікоптер Путіна під час візиту до Курської області

Про це заявив командир частини ППО Збройних сил РФ Юрій Дашкін, якого цитують російські “РИА Новости”

Гелікоптер, на якому перебував президент Росії Володимир Путін, виявився в центрі атаки українських дронів під час його візиту до Курської області. Цю інформацію озвучив командир частини протиповітряної оборони Збройних сил РФ Юрій Дашкін, якого цитують російські медіа.

Дашкін зазначив, що з 20 по 23 травня Росія зазнала масованих атак безпілотників. Міністерство оборони РФ стверджує, що в цей період їхні сили ППО нібито знищили 1177 дронів. Він також додав, що під час візиту Путіна до Курської області почалася “активна атака на регіон”, в результаті чого російська ППО знищила 46 безпілотників.

«Інтенсивність атак під час прольоту президента значно зросла. Гелікоптер, у якому перебував Путін, фактично опинився в епіцентрі відбиття масованої атаки», – заявив Дашкін.

Відомо, що Путін відвідував Курську область 20 травня, але офіційне підтвердження його візиту з’явилося лише наступного дня. У пресслужбі Кремля повідомили, що під час поїздки російський лідер зустрічався з виконуючим обов’язки губернатора Олександром Хінштейном, представниками «добровольчих організацій» та відвідав будівельний майданчик Курської АЕС-2.

У той же час, Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що в ніч на 23 травня підрозділи Сил спеціальних операцій у співпраці з іншими складовими сил оборони вразили завод «Енергія» в місті Єлець Липецької області, який виробляє батареї для авіабомб та ракет армії РФ.