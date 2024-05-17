Російський диктатор Володимир Путін, під час неформальної зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном у Пекіні, заявив про готовність Росії вирішувати українське питання шляхом політичних переговорів і показати свою щирість у цьому процесі.

Про це повідомляє МЗС КНР.

Після офіційних переговорів у складі делегацій, глави Китаю і Росії ще раз зустрілися в урядовому кварталі Пекіна, «разом пили чай та у невимушеній атмосфері детально обговорювали стратегічні питання, що становлять спільний інтерес».

Зокрема, вони провели поглиблений обмін думками щодо “української кризи” і її вирішення.

Сі Цзіньпін детально розповів про послідовну позицію та зусилля Китаю щодо сприяння політичному вирішенню “української кризи”, підкресливши важливість вирішення кореневих причин проблеми та урахування як сьогодення, так і довгострокової перспективи.

«Суть моєї ініціативи стосовно глобальної безпеки полягає в тому, щоб відстоювати загальну, всеосяжну і сталу концепцію безпеки. Тому на нашу думку, основою рішення щодо «української кризи» має бути побудова збалансованої, ефективної і сталої нової архітектури безпеки в Європі», — цитує лідера країни МЗС.

Сі Цзіньпін сказав, що Китай підтримує своєчасне скликання міжнародної мирної конференції, яку визнали як Росія, так і Україна, з рівноправною участю всіх сторін та обговоренням всіх можливих варіантів. Він також запевнив про готовність Китаю продовжувати відігравати конструктивну роль у цьому процесі.

«Китай готовий співпрацювати з Росією та іншими країнами для зміцнення єдності і співпраці,… спільно захищати міжнародну справедливість і сприяти світовому миру та спільному розвитку», — заявив лідер Китаю.

Путін висловив свої погляди та позицію Москви щодо війни між Росією та Україною, зазначивши, що «Росія цінує об’єктивну, справедливу і збалансовану позицію Китаю в українському питанні». Він також підтвердив підтримку намірів Китаю продовжувати відігравати важливу роль у політичному врегулюванні конфлікту.

«Росія налаштована на вирішення українського питання шляхом політичних переговорів, готова продемонструвати щирість і продовжуватиме підтримувати тісну комунікацію з Китаєм у цьому плані», — наводить слова російського диктатора дипвідомство КНР.