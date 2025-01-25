Правитель Росії під час інтерв’ю на державному телебаченні заявив, що Росія навряд чи братиме участь у мирних переговорах найближчим часом.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

За його інформацією, під час інтерв’ю кремлівському пропагандисту Павлу Зарубіну Путін підкреслив, що Росія навряд чи братиме участь у мирних переговорах у найближчому майбутньому, а війна в Україні є частиною ширшого конфлікту між Росією і Заходом.

“Путін, ймовірно, використовує інтерв’ю із Зарубіним на російському державному телебаченні, щоб дати сигнал російському суспільству, що Росія навряд чи братиме участь у мирних переговорах у найближчому майбутньому і що війна навряд чи закінчиться найближчим часом”, — пишуть аналітики.

Вони вважають, що цим інтерв’ю Путін також прагнув вплинути на російські еліти, які прагнуть завершення війни. Його меседж має переконати їх у тому, що жодних швидких шляхів досягнення миру не буде.

Ця заява вкотре демонструє незмінну позицію Путіна, який просуває наратив, що Україна є маріонеткою Заходу, а конфлікт є частиною глобального протистояння великих держав. Крім того, російський президент вважає, що переговори щодо війни в Україні можуть бути досягнуті лише між США і Росією, без прямої участі України, пишуть у своєму звіті аналітики.

Путін також вкотре поставив під сумнів легітимність Зеленського як чинного президента України.

Під час інтерв’ю Путін намагався позиціонувати себе як рівного Дональду Трампу, підкріплюючи своє давнє переконання, що Росія є великою державою-спадкоємицею Радянського Союзу.