У 2025 році Дональд Трамп планує вести переговори з Володимиром Путіним, щоб завершити війну в Україні, яку він обіцяв зупинити за 24 години. Путін, у свою чергу, стоятиме на своїх інтересах — Україна поза НАТО, скорочення її армії та визнання окупованих територій російськими.

Про це пише The Washington Post.

Зазначається, що Кремль уважно вивчає риторику Трампа, його слабкі сторони та амбіції. Російські аналітики вважають, що слабкі місця Трампа — геополітична наївність, коротка увага та схильність до інтуїтивних, а не раціональних рішень.

Питання України

Головною точкою напруги між Трампом і Путіним є війна в Україні. Трамп обіцяв завершити конфлікт за 24 години, проте вимоги Кремля залишаються жорсткими: Україна повинна залишитися поза НАТО, скоротити армію, а Росія має зберегти контроль над окупованими територіями.

Аналітики вважають малоймовірним досягнення угоди, враховуючи максималістську позицію Путіна та небажання Трампа виглядати слабким.

“Трамп, як і будь-який лідер, прагне вести переговори з позиції сили. Він не хоче виглядати таким, що поступається Путіну”, — зазначив Джошуа Гумінскі, віце-президент Центру вивчення президентства та Конгресу США.

Москва очікує, що за президентства Трампа США можуть скоротити військову підтримку України, що посилить позиції Росії. Проте Кремль не налаштований на компроміси.

“Росія готова до переговорів, але лише з позиції сили”, — заявив російський академік.

Москва може запропонувати новий поділ сфер впливу в Європі, що послабить НАТО. Експерти попереджають: така угода може підірвати безпеку Європи та залишити Україну вразливою перед агресором.