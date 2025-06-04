Путін і Папа Римський обговорили українську кризу та свободу віросповідання

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на пресслужбу Кремля.

Володимир Путін, президент Росії, нещодавно провів телефонну бесіду з Папою Римським Левом XIV. Цю інформацію підтвердило агентство Інтерфакс, посилаючись на пресслужбу Кремля.

У ході розмови Путін висловив вдячність понтифіку за його готовність допомогти у вирішенні “української кризи”. Він також сподівається на те, що Святий престол активніше підтримуватиме свободу віросповідання в Україні.

“Путін подякував Папі Римському за готовність сприяти врегулюванню української кризи та висловив надію на активнішу підтримку свободи віросповідання в Україні.” – Пресслужба Кремля

На даний момент деталі розмови та можливі подальші дії сторін залишаються невідомими.