Путін і Папа Римський обговорили українську кризу та свободу віросповідання

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на пресслужбу Кремля.
Володимир Путін, президент Росії, нещодавно провів телефонну бесіду з Папою Римським Левом XIV. Цю інформацію підтвердило агентство Інтерфакс, посилаючись на пресслужбу Кремля.
У ході розмови Путін висловив вдячність понтифіку за його готовність допомогти у вирішенні “української кризи”. Він також сподівається на те, що Святий престол активніше підтримуватиме свободу віросповідання в Україні.
“Путін подякував Папі Римському за готовність сприяти врегулюванню української кризи та висловив надію на активнішу підтримку свободи віросповідання в Україні.”
На даний момент деталі розмови та можливі подальші дії сторін залишаються невідомими.
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