Перед операцією в Курській області Зеленський дав безліч сигналів про готовність до переговорів: він особисто заявив про можливість завершення війни цього року, відправив міністра закордонних справ до Китаю та провів низку міжнародних зустрічей.

Про це йдеться у матеріалі New York Times.

За інформацією видання, на цих зустрічах президент України намагався заручитися підтримкою для позицій своєї країни та підготувати ґрунт для ширшого врегулювання. Ці ініціативи значно відрізняються від того, що відбувалося в попередні два роки, коли Зеленський рішуче відкидав будь-які натяки на можливість поступок Росії.

Однак напад на Курську область “зруйнував прогнози, що дві країни можуть рухатися до припинення вогню”. Тепер Київ робить ризиковану ставку на те, що вторгнення дасть йому нові важелі для укладення вигідної угоди з Кремлем. Але два колишні російські чиновники висловили думку, що перспективи переговорів про припинення вогню ще більше віддалилися. Один з них зазначив, що Путін наразі зосереджений “не на мирі, а на помсті”.

Українські чиновники розповіли NYT, що ці публічні заяви Зеленського разом із секретними планами щодо наступу на Курську область є частинами однієї стратегії.

Але, як повідомляється у матеріалі, «далеко не зрозуміло, що комбінація військового та дипломатичного тиску спрацює з Путіним, який досі стикається з політичними та економічними перешкодами у себе на батьківщині та показав, що готовий зазнати серйозних витрат заради перемоги над Україною».

Григорій Явлінський, політик РФ, який зустрічався з Путіним у жовтні минулого року з метою просування ідеї припинення вогню, висловив сподівання, що цьогоріч бойові дії завершаться. Однак, за його словами, ця надія зникла після наступу ЗСУ в Курській області.

“Нещодавні події знизили всі ці шанси, вони повністю зняли їх з порядку денного”, — підсумував Явлінський.