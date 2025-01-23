Президент Росії Володимир Путін дедалі більше занепокоєний станом російської економіки на тлі загрози нових санкцій, які анонсував президент США Дональд Трамп.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, знайомі з позицією Кремля.

За даними джерел, економічні труднощі спонукають частину російської еліти до думки, що конфлікт в Україні необхідно врегулювати шляхом переговорів.

Цього тижня Трамп заявив про ймовірність введення додаткових санкцій і мит проти Росії, якщо Путін не піде на переговори.

“Росія рухається до великих економічних проблем,” – зазначив американський президент, обіцяючи “швидко припинити війну.”

Водночас адміністрація Джо Байдена ще до завершення свого терміну запровадила найширший пакет санкцій проти доходів Росії від нафти і газу. Як пояснив радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван, це забезпечить Трампу важіль впливу під час потенційних перемовин із Кремлем.

За словами одного з джерел, Путін вважає, що основні завдання війни виконано. Йдеться про контроль над територіями, які з’єднують материкову частину Росії з окупованим Кримом, а також про ослаблення української армії.

Проте війна все більше впливає на російську економіку.

“Ставки дуже високі. Економіка стикається з дійсно великими проблемами, зокрема через високі відсоткові ставки та дефіцит робочої сили,” – зазначає джерело.

Росія збільшила оборонні витрати до 6,3% ВВП, що є рекордним показником з часів розпаду СРСР. Це становить третину бюджету, при цьому зростання витрат є інфляційним.

Російська економіка за останні два роки демонструвала зростання, незважаючи на численні раунди західних санкцій. Однак наслідки воєнного часу, включно зі збільшенням витрат на оборону, впливають на її стійкість, посилюючи тиск на Кремль.