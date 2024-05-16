Про це повідомляє російське видання “Известия” з посиланням на прессекретаря російського правителя Дмитра Пєскова.
“Україна обов’язково буде обговорюватися”, — сказав він.
Він також заявив, що підтримує “мирний план” Китаю стосовно України, стверджуючи, що Росія в цілому вітає будь-які мирні ініціативи в контексті конфлікту.
“Звичайно ж, це все − тільки початок розмови. Попереду дуже напружена дискусія. Крім того, ми знаємо ситуацію з українською стороною, яка зараз навіть юридично виключає для себе можливість переговорів.
Тому процес цей тривалий, але конструктивна позиція китайської сторони імпонує нам”, − заявив прес-секретар Путіна.
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