Про це повідомила пресслужба президента Азербайджану.

Там повідомили, що саме Путін зателефонував Алієву.

“Під час телефонної розмови глави держав продовжили обговорення питань, пов’язаних із катастрофою пасажирського літака Закритого акціонерного товариства “Азербайджан Хава Йоллари”, — йдеться в повідомленні.

Путін фактично визнав, що азербайджанський літак збила російська протиповітряна оборона, але переклав провину на атаку українських дронів.

За його словами, судно неодноразово намагалося зайти на посадку в Грозний, але в цей час, як стверджує путін, столицю Чечні, а також сусідні міста Моздок та Владикавказ атакували українські дрони. Тож, як зазначає глава Рф, ППО відбивала ці напади.

У кремлі додали, що Слідчий комітет Рф порушив кримінальну справу через порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту. Там зазначають, що правоохоронці допитують цивільних та військових фахівців.

Також у Росії кажуть, що у Грозному перебувають двоє співробітників Генеральної прокуратури Азербайджану.

Нагадаємо, Путін уже говорив з Алієвим напередодні. Тоді він попросив вибачення через авіатрощу літака, але не сказав про те, що по борту могла вдарити російська ракета. Ця розмова сталася на четвертий день після падіння літака.