17 січня 2025 року в Москві російський диктатор Володимир Путін та президент Ірану Масуд Пезешкіан підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство.

Про це повідомили російські ЗМІ.

Ключові моменти:

Зміст договору: Текст документа наразі не оприлюднено, проте, за інформацією іранських та російських чиновників, угода охоплює співпрацю у сферах економіки, торгівлі, енергетики, науки, технологій та оборони.

Текст документа наразі не оприлюднено, проте, за інформацією іранських та російських чиновників, угода охоплює співпрацю у сферах економіки, торгівлі, енергетики, науки, технологій та оборони. Термін дії: Договір укладено на 20 років і складається з преамбули та 47 статей.

Договір укладено на 20 років і складається з преамбули та 47 статей. Оборонні питання: За словами міністра закордонних справ Ірану Аббаса Аракчі, документ передбачає співпрацю у сфері безпеки, але не має на меті створення військового альянсу.

Попередній договір між Росією та Іраном про співпрацю діяв із 2001 року. Робота над новим документом почалася у січні 2022 року, напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Президент Ірану після підписання договору зазначив, що Тегеран підтримує політичне вирішення російсько-української війни.

“Ведення бойових дій і війна — це не вирішення питань. Ми вітаємо політичне врегулювання між Україною та Росією”, – підкреслив він.

Ця угода може стати важливим кроком у посиленні зв’язків між двома країнами в умовах санкційного тиску на Москву та Тегеран.