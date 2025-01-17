Путін уклав договір про стратегічне партнерство з Іраном: основні деталі

Про це повідомили російські ЗМІ.
Ключові моменти:
- Зміст договору: Текст документа наразі не оприлюднено, проте, за інформацією іранських та російських чиновників, угода охоплює співпрацю у сферах економіки, торгівлі, енергетики, науки, технологій та оборони.
- Термін дії: Договір укладено на 20 років і складається з преамбули та 47 статей.
- Оборонні питання: За словами міністра закордонних справ Ірану Аббаса Аракчі, документ передбачає співпрацю у сфері безпеки, але не має на меті створення військового альянсу.
Попередній договір між Росією та Іраном про співпрацю діяв із 2001 року. Робота над новим документом почалася у січні 2022 року, напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Президент Ірану після підписання договору зазначив, що Тегеран підтримує політичне вирішення російсько-української війни.
“Ведення бойових дій і війна — це не вирішення питань. Ми вітаємо політичне врегулювання між Україною та Росією”, – підкреслив він.
Ця угода може стати важливим кроком у посиленні зв’язків між двома країнами в умовах санкційного тиску на Москву та Тегеран.
- Щоб Україна ніколи не приєднувалась до НАТО. Bloomberg назвав можливі вимоги Путіна на переговорах з Трампом
- Жодні переговори не призведуть до миру, якщо вимоги ставитиме Путін, — ISW
- Путін на переговорах наполягатиме, щоб Україна відмовилася від вступу в НАТО, — Financial Times