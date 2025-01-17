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Путін уклав договір про стратегічне партнерство з Іраном: основні деталі

17 січня 2025 року в Москві російський диктатор Володимир Путін та президент Ірану Масуд Пезешкіан підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство.

П’ятниця, 17 січня 2025, 19:55

Про це повідомили російські ЗМІ.

Ключові моменти:

  • Зміст договору: Текст документа наразі не оприлюднено, проте, за інформацією іранських та російських чиновників, угода охоплює співпрацю у сферах економіки, торгівлі, енергетики, науки, технологій та оборони.
  • Термін дії: Договір укладено на 20 років і складається з преамбули та 47 статей.
  • Оборонні питання: За словами міністра закордонних справ Ірану Аббаса Аракчі, документ передбачає співпрацю у сфері безпеки, але не має на меті створення військового альянсу.

Попередній договір між Росією та Іраном про співпрацю діяв із 2001 року. Робота над новим документом почалася у січні 2022 року, напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Президент Ірану після підписання договору зазначив, що Тегеран підтримує політичне вирішення російсько-української війни.

“Ведення бойових дій і війна — це не вирішення питань. Ми вітаємо політичне врегулювання між Україною та Росією”, – підкреслив він.

Ця угода може стати важливим кроком у посиленні зв’язків між двома країнами в умовах санкційного тиску на Москву та Тегеран.

Теги: Володимир Путін, Іран, стратегічне партнерство

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