Про це від сказав в інтерв’ю Bild.

“Він відчуває себе твариною: якщо не зможеш захиститися, він знищить ще більше. Його бажання — захопити всю Україну”, — зазначив президент.

Зеленський також наголосив, що Путін бажає захопелення всієї України.

Голова України пояснив, що буде означати перемога Росії у війні, якщо Сполучені Штати не нададуть Україні новий пакет військової допомоги:

“Більшість людей не втечуть, Путін уб’є багатьох. Як це буде виглядати? Буде багато крові. Буде багато жертв, багато втрат. Ми говоримо про сотні тисяч”.