Про це повідомила пресслужба The Wall Street Journal.

Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча взяли під свій контроль люди, що близькі до Рамзана Кадирова, зокрема, Руслан Геремеєв – близький родич сенатора Сулеймана Геремеєва, соратника Кадирова.

У вересні 2022 року московська торгова компанія вивезла із заводу сталевої продукції на 380 тисяч доларів. Крім того, у січні 2023 року партію металовиробів на 50 тисяч доларів було експортовано в Узбекистан.

Завод масово розкрадають, вивозячи продукцію в Росію. Внаслідок дій окупантів українська економіка зазнала збитків у розмірі 220 мільйонів доларів через вивезення унікального обладнання.