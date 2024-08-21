Про це проінформували в Reuters.
Зазначається, що ця поїздка стала першою для Путіна до Північного Кавказу за останні 13 років.
Візит відбувся на тлі загострення війни між Росією та Україною, зокрема після того, як українські війська провели операцію на території Курської області Російської Федерації.
Під час інспекції військових підрозділів у Гудермесі, у Російському університеті спеціальних сил, Путін виступив перед солдатами, наголосивши, що тренування на полігоні не можуть замінити реальні бойові умови.
Рамзан Кадиров, який перебуває під санкціями США через порушення прав людини та залучення чеченських військ до війни в Україні, під час окремої зустрічі з Путіним заявив, що з початку конфлікту до України було відправлено понад 47 000 чеченських військових, включаючи приблизно 19 000 добровольців.