У вівторок диктатор Росії Володимир Путін відвідав Чечню, де проінспектував військові підрозділи та добровольців, які готуються до участі в бойових діях на території України.

Про це проінформували в Reuters.

Зазначається, що ця поїздка стала першою для Путіна до Північного Кавказу за останні 13 років.

Візит відбувся на тлі загострення війни між Росією та Україною, зокрема після того, як українські війська провели операцію на території Курської області Російської Федерації.

Під час інспекції військових підрозділів у Гудермесі, у Російському університеті спеціальних сил, Путін виступив перед солдатами, наголосивши, що тренування на полігоні не можуть замінити реальні бойові умови.

Ця поїздка відбулася в контексті серйозних викликів для російської армії, яка продовжує поставати перед труднощами на фронті в Україні. ЗСУ, які раніше здійснили прорив через кордон у Курській області, викликають дедалі більше занепокоєння у Кремлі, адже цей інцидент став значним ударом по репутації російської армії та самого Путіна.

Рамзан Кадиров, який перебуває під санкціями США через порушення прав людини та залучення чеченських військ до війни в Україні, під час окремої зустрічі з Путіним заявив, що з початку конфлікту до України було відправлено понад 47 000 чеченських військових, включаючи приблизно 19 000 добровольців.