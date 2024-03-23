Президент Росії Володимир Путін, який вперше публічно зʼявився майже через добу після теракту в концертній залі «Крокус Сіті Хол» під Москвою, повʼязав дії нападників із Україною.

«Що стосується розслідування. Можна сказати наступне: всі четверо виконавців знайдені й затримані. Вони намагалися сховатися і рухалися в бік України, де, попередньо, для них було підготовлено вікно для переходу кордону», – стверджує російський лідер.

Зранку 23 березня аналогічну версію озвучила Федеральна служба безпеки Росії. Згідно із заявою цієї спецслужби, особи, які брали участь у теракті у «Крокус Сіті Холлі», намагалися втекти в Україну. За інформацією російської спецслужби, учасники теракту «планували перейти російсько-український кордон» та «мали контакти на українській стороні».

Тим часом, посол Білорусі в Росії Дмитро Крутой заявив 23 березня, що білоруські спецслужби допомагали РФ у затриманні імовірних учасників теракту під Москвою, а основним завданням було «не дати піти через наш спільний кордон».