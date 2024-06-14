Про це Путін сказав виступаючи у МЗС РФ.

Він сказав, що для завершення бойових дій українські війська повинні повністю вивести свої війська з територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей у межах адміністративних кордонів.

Крім того, за словами Путіна, Україна повинна повідомити про відмову від вступу до НАТО.

“Як тільки в Києві заявлять, що готові до такого рішення і почнуть реальне виведення військ з цих регіонів, а також офіційно повідомлять про відмову від планів вступу до НАТО, з нашого боку негайно, буквально в ту ж хвилину, надійде наказ припинити вогонь і розпочати переговори. Повторю, ми це зробимо негайно”, — заявив кремлівський диктатор.

Він також збрехав, що суть його “пропозиції” полягає не у заморожуванні конфлікту, а у нібито “остаточному його завершенні”, додавши, що від ухваленого рішення “залежить майбутнє існування України”.

Виведення військ

Путін заявив, що готовий був відвести війська з окупованих частин Херсонської та Запорізької областей на початку війни, якщо Росія отримає сухопутний коридор до Криму.

За його словами, у березні 2022 року, після того, як російська армія окупувала частину Херсонської та Запорізької областей, один із посередників, який “отримав підтримку Німеччини, Франції та США”, був у Москві 5 березня 2022 року.

Він поставив Путіну питання, чому російська армія окупує південні регіони України, стверджуючи при цьому, що “допомагає Донбасу”.

“Ми сказали, що не виключаємо суверенітету України за цими областями, якщо залишиться сухопутна дорога до Криму”, — заявив Путін.

Після цього посередник вирушив до Києва, щоб передати умови, за яких Росія готова відвести війська з Херсонської та Запорізької областей.