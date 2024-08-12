Про це він написав у соцмережі Х 11 серпня.

“Український наступ на окупаційні війська під Курськом іде краще, ніж очікувалось. Це змушує агресора відводити значну кількість військ з фронту на сході. Це послаблює напруженість там”, — йдеться у дописі.

За його словами, український наступ також “показує російському населенню, що їхній диктатор нічого не контролює, а військове керівництво не справляється зі своїми обов’язками”.

“Гарна основа для мирних переговорів з наступником Путіна. І для переговорів з Путіним перед Міжнародним кримінальним судом”,— написав Фабер.

Також він додав, що найкращою інвестицією у власну [німецьку] безпеку є військова допомога Україні.

“Це щодня зменшує потенціал російської загрози. Це не дає мирним українцям стати біженцями. Рупори Путіна в Німеччині тепер теж можуть це усвідомити”, — наголосив Фабер.

Нагадаємо, за даними Інституту вивчання війни (ISW), українські сили просунулися на захід і північний захід у Курській області, попри заяви російських військових про стабілізацію ситуації.

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