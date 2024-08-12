Про це він написав у соцмережі Х 11 серпня.
“Український наступ на окупаційні війська під Курськом іде краще, ніж очікувалось. Це змушує агресора відводити значну кількість військ з фронту на сході. Це послаблює напруженість там”, — йдеться у дописі.
За його словами, український наступ також “показує російському населенню, що їхній диктатор нічого не контролює, а військове керівництво не справляється зі своїми обов’язками”.
“Гарна основа для мирних переговорів з наступником Путіна. І для переговорів з Путіним перед Міжнародним кримінальним судом”,— написав Фабер.
Der Vorstoß zeigt der russischen Bevölkerung, dass ihr Diktator nichts im Griff hat und die militärische Führung überfordert ist. Eine gute Grundlage für #Friedensverhandlungen mit #Putin|s Nachfolger. Und Verhandlungen mit Putin vor den Internationalen Strafgerichtshof #IStGH.
— Marcus Faber (@MarcusFaber) August 11, 2024
Також він додав, що найкращою інвестицією у власну [німецьку] безпеку є військова допомога Україні.
“Це щодня зменшує потенціал російської загрози. Це не дає мирним українцям стати біженцями. Рупори Путіна в Німеччині тепер теж можуть це усвідомити”, — наголосив Фабер.
Нагадаємо, за даними Інституту вивчання війни (ISW), українські сили просунулися на захід і північний захід у Курській області, попри заяви російських військових про стабілізацію ситуації.
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