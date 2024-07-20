Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що підтримка України має тривати й надалі попри ймовірні зміни у Білому домі. В іншому випадку російський диктатор Володимир Путін може відновити агресію та “матиме шанс досягнути успіху там, де йому це не вдалося”.

Про це він сказав під час брифінгу на форумі з питань безпеки в Аспені.

Держсекретар США висловив впевненість у тому, що очільнику Кремля “не вдалося досягнути мети, яку він ставив, а саме: стерти Україну з карти, припинити її існування як незалежної держави, включити її до Росії”.

“Це не вдалося та не може вдатися”, — наголосив він.

При цьому Блінкен висловив думку, що мірило успіху для України, враховуючи невдачу Росії й інші втрати, є “той факт, що для Росії зараз вона втратила свій енергетичний ринок у Європі, вона стикається з НАТО, яке є сильнішим і більшим, ніж будь-коли”. У цьому контексті він згадав про офіційний вступ до НАТО Фінляндії та Швеції.

Блінкен впевнений, що Україна в майбутньому — це сильна та незалежна країна, яка “все більше інтегрується із Заходом і яка стоїть на власних ногах у військовому, економічному та демократичному планах”.

“І в нас Україна на цій траєкторії. Навіть коли ми працюємо над тим, щоб зробити все можливе, щоб переконатися, що вона має те, що їй потрібно для боротьби з російською агресією, яка триває, ми також допомагаємо Україні будувати цей план, програму на майбутнє”, — запевнив Блінкен.

Він вважає, що будь-яка адміністрація у США “має ставити складні запитання” в контексті російської агресії, яка триває.

“Якщо ми зупинимося, якщо ми розвернемося, якщо ми підведемо Україну, що зробить Путін? Тоді він справді відновить агресію та, можливо, матиме шанс досягнути успіху там, де йому це не вдалося”, — акцентував держсекретар США.